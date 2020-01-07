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Число жертв лісових пожеж в Австралії знову збільшилося

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 05:03
Число жертв лісових пожеж в Австралії знову збільшилося
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Поліція підтвердила смерть 71-річного чоловіка, який зник 31 січня

Через лісові пожежі в Австралії загинуло вже 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що у понеділок 6 січня поліція підтвердила смерть 71-річного чоловіка на південному узбережжі штату Новий Південний Уельс (NSW), який, як повідомляється, пропав безвісти 31 грудня.

Також повідомляється, що в результаті пожеж було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, площа майже дорівнює Австрії, зруйновані тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

Останні два дні в країні йшов дощ і був прохолодний вітер, який приніс деяке полегшення від розпалювання тепла, яке поглинуло частини двох штатів у вихідні. Але чиновники попередили, що небезпечна погода повинна повернутися на цьому тижні.

Раніше повідомлялося, що Україна готова направити в Австралію для допомоги в гасінні пожеж близько 200 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна писало, що влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж. Відновлення повинно пройти протягом двох років, нею займеться профільне агентство.

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