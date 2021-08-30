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Більшість України накриють зливи, а на сході - спека: якої погоди сьогодні чекати

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 08:00
Більшість України накриють зливи, а на сході - спека: якої погоди сьогодні чекати Фото: погода в Україні 30 серпня буде переважно з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 серпня більшість територій України накриють сильні дощі. Лише на сході та частково на півдні очікується спекотна погода - до +35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, на Заході опади у вигляді дощів очікуються протягом усієї доби. Температура повітря становитиме вдень +19 +22 градуси, а вночі опуститься до +12 +15.

На Півночі також прогнозуються дощі протягом дня та ночі. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +24 +30 градусів, а вночі становитимуть +14 +17.

У східних областях сьогодні без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +30 +35 градусів, а вночі опуститься до +14 +17.

На півдні України частково вдень пройдуть дощі. Зокрема, опади передбачаються в Миколаївській та Одеській областях, на решті територій - суха та сонячна погода. Стовпчики термометра вдень покажуть +26 +34 градуси, вночі +20 +22.

У центральній частині подекуди прогнозують зливи. Так, у Черкаській та Кіровоградській області опади очікуються протягом всієї доби. Температура повітря коливатиметься в межах +26 +30, а вночі +13 +17.

Більшість України накриють зливи, а на сході - спека: якої погоди сьогодні чекати

Погода в Києві

Сьогодні, 30 серпня у столиці країни синоптики прогнозують дощі протягом доби. Температура повітря вдень складатиме +25 +27, а вночі опуститься до +15 +17.

Більшість України накриють зливи, а на сході - спека: якої погоди сьогодні чекати

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах +14 +18 градусів.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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