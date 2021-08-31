Похолодання на заході та дощі - на сході: прогноз погоди на сьогодні

В Україні погіршиться погода в останній день літа. Сьогодні похолодає та підуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Захід

У західних областях дощі очікуються у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Температура повітря вдень складе +18+22, а вночі +9+13.

Північ

У північних областях також будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +21+24, а вночі +14+17.

Центр

У центральних областях буде сухо. Тільки Полтавську область зачеплять грозові дощі. Вдень температура повітря вдень складе +21+27, а вночі +14+19.

Схід

Всі східні області накриють дощі та грози. Температура повітря вдень складе +27+31, а вночі +15+19.

Південь

У південних областях в останній день літа буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +26+30, а вночі +15+20.

Київ

У Києві завтра буде сухо. Т