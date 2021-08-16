Пожежна небезпека: які області України під загрозою
Фото: в Україні оголошено високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які області під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні і завтра у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначимо, сьогодні погода буде дощовою у західних областях. На решті території країни синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду.