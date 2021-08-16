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Пожежна небезпека: які області України під загрозою

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 09:52
Пожежна небезпека: які області України під загрозою Фото: в Україні оголошено високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні і завтра у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні погода буде дощовою у західних областях. На решті території країни синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на цей день.

Зазначимо, погода в Україні стане спекотною з самого початку нового тижня.

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