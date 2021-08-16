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Дощі на заході та спека до +34 градусів: прогноз на сьогодні

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 08:00
Дощі на заході та спека до +34 градусів: прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 16 серпня, буде дощовою у західних областях. На решті території країни синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Синоптики попереджають про дощі мешканців Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Попри дощову погоду температура повітря в цих областях буде коливатися від +28 до +34 градусів.

У решті областей буде сухо, а термометри покажуть вдень від +29 до +34 градусів. Вночі прогнозують температуру в межах +14...+18 градусів.

Дощі на заході та спека до +34 градусів: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні буде сухо та спекотно. Синоптики прогнозують у столиці температуру повітря вдень від +31 до +33 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18.

Дощі на заході та спека до +34 градусів: прогноз на сьогодні

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