Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой
Фото: в Украине объявлен высокий уровень пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Стало известно, какие области под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня и завтра в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, сегодня погода будет дождливой в западных областях. На остальной территории страны синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.