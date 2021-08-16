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Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 09:52
Пожарная опасность: какие области Украины под угрозой Фото: в Украине объявлен высокий уровень пожарной опасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня и завтра в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, сегодня погода будет дождливой в западных областях. На остальной территории страны синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на этот день.

Отметим, погода в Украине станет жаркой с самого начала новой недели.

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