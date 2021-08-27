Пожежна небезпека: чотири області під загрозою
Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні. Стало відомо, які області під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні в Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
27 серпня дощі очікуються майже у всіх областях. Така погода обійде тільки Київську, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську області.
Нагадаємо, через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України.
Зазначимо, сьогодні в Україні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.