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Пожежна небезпека: чотири області під загрозою

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 08:50
Пожежна небезпека: чотири області під загрозою Фото: в Україні попередили про пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

27 серпня дощі очікуються майже у всіх областях. Така погода обійде тільки Київську, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську області.

Нагадаємо, через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України.

Зазначимо, сьогодні в Україні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.

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