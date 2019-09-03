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При пожежі на судні біля берегів Каліфорнії вижили п'ять осіб

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Відомо про смерть чотирьох людей

Біля берегів Каліфорнії в ніч на 2 вересня стався пожежа на судні Conception, в результаті якого чотири людини загинули і ще 30 пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що врятуватися вдалося п'яти членам екіпажу, які зістрибнули з судна під час пожежі. Пошуки зниклих безвісти тривають.

Інцидент стався біля округу Вентура в районі Санта-Круз. 31 серпня невелике судно Conception вирушили в круїз для дайверів і повинно було повернутися в понеділок, 2 вересня.

Пожежа виникла, коли судно стояло на якорі в відстані 18 метрів про берега. Причина пожежі невідома.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня в Сполучених Штатах Америки біля узбережжя острова Санта-Крус, спалахнув корабель з пасажирами, в результаті чого могли загинути щонайменше 30 осіб. За даними рятувальних служб, на борту судна перебували 39 осіб.

Нагадаємо, в західній частині Уганди стався вибух паливного танкера, в результаті чого загинуло 20 осіб. Паливний танкер потрапив в аварію після того, як його водій втратив контроль над керуванням та зіткнувся зі стаціонарним транспортним засобом, що спричинило пожежу.

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