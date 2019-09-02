У Каліфорнії затонув корабель, що загорівся, в 20 метрах від берега

Ілюстративне фото (Fox News)

Зараз лише носова частина судна виступає з-під води

Судно Conception, на борту якого сталася пожежа, затонуло в 20 метрах від берега острова Санта-Крус, у Каліфорнії (США). Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на представників Берегової охорони США.

Як повідомляється, глибина в районі інциденту становить близько 20 метрів. Зараз лише носова частина судна виступає з-під води.

Представник служби пожежної охорони округу Санта-Барбара (Каліфорнія) Майк Еліасон зазначив, що судно вигоріло до ватерлінії.

The Conception вийшло в море в суботу, 31 серпня, з триденним туром для дайверів.

нагадаємо, 2 вересня в Сполучених Штатах Америки біля узбережжя острова Санта-Крус, спалахнув корабель з пасажирами, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб. За даними рятувальних служб, на борту судна перебували 39 осіб, п'ятеро врятовані, решта вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сполучених Штатах в штаті Пенсільванія в місті Ері сталася пожежа в дитячому саду, в результаті чого загинули 5 дітей, ще одна дитина потрапила у лікарню з опіками.

Крім того, на заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб.