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У Каліфорнії загинули понад 30 людей загинули під час пожежі на кораблі

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 17:28
У Каліфорнії загинули понад 30 людей загинули під час пожежі на кораблі
Ілюстративне фото (Fox News)

У Каліфорнії загорівся корабель з пасажирами

В Каліфорнії, біля узбережжя острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами. Загинули понад 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За даними ЗМІ, пожежа почалася близько 4 години ранку. Вогонь повністю охопив судно. Кількість жертв уточнюється, поки відомо, що пожежна служба округу Вентура підтвердила 34 загиблих.

Берегова охорона повідомила, що кілька членів екіпажу були врятовані (один з легкими пораненнями). Вогонь гасять співробітники берегової охорони, залучені вертоліт і рятувальні катери. Триває евакуація пасажирів.

У Каліфорнії загинули понад 30 людей загинули під час пожежі на кораблі

Фото: Fox News

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві стався масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській. Вогнем були охоплені близько 100 квадратних метрів утеплювача недобудованого будинку. Про потерпілих в результаті події не повідомлялося.

РБК-Україна писало, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа в складському приміщенні. В результаті пожежі постраждали 2 людини.

Нагадаємо, в Бразилії в 2019 році зафіксували рекордну кількість пожеж - протягом року на території бразильських Дощових лісів Амазонії сталося понад 75 тис. загорянь.

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