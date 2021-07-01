Масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді

Внаслідок лісової пожежі Канаді, спричиненої аномальною спекою, було зруйновано 90% міста Літтон. Офіційні особи готуються до можливих наступних загроз через пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що жителів Літтона евакуювали з міста ще вчора. За словами члена парламенту від каньйону Міссі-Матскі-Фрейзер Бреда Віса, лісова пожежа зруйнувала близько 90% поселення.

Зокрема, вогонь завдав шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії та шосе, через що під’їзд до Літтона наразі обмежений. Через швидкість поширення пожежі, місцевим жителям довелося покинути свої особисті речі й домашніх тварин.

Lytton's present, Canada's future. My condolences to residents and neighbours. https://t.co/LpdFNXLbJM — Jaye Ellis (@jayeellismtl) July 1, 2021

Відзначимо, що нещодавно на території Літтона була зафіксована температура 49,6 градуса за Цельсієм, попри те, що попередній рекорд в Канаді був встановлений в 1937 році.