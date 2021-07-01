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Масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді

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Канада, Четвер 01 липня 2021 23:38
Масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді Фото: лісова пожежа в Канаді (twitter.com/ajplus)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок лісової пожежі Канаді, спричиненої аномальною спекою, було зруйновано 90% міста Літтон. Офіційні особи готуються до можливих наступних загроз через пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що жителів Літтона евакуювали з міста ще вчора. За словами члена парламенту від каньйону Міссі-Матскі-Фрейзер Бреда Віса, лісова пожежа зруйнувала близько 90% поселення.

Зокрема, вогонь завдав шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії та шосе, через що під’їзд до Літтона наразі обмежений. Через швидкість поширення пожежі, місцевим жителям довелося покинути свої особисті речі й домашніх тварин.

Відзначимо, що нещодавно на території Літтона була зафіксована температура 49,6 градуса за Цельсієм, попри те, що попередній рекорд в Канаді був встановлений в 1937 році.

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