За рік унаслідок пожеж загинуло майже 1,5 тисячі українців

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Лише минулої доби в Україні загинуло 11 людеq

За поточний рік в Україні унаслідок пожеж загинули 1462 особи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники відмітили, що лише за добу 15 листопада на території України сталась 101 пожежа. У результаті загорянь загинуло 11 людей, серед яких - дитина. Ще 13 українців отримали травми.

У ДСНС зазначають, що тенденція зростання кількості пожеж у холодну пору року з'являється із початком опалювального сезону.

"Тож, заважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошується у повідомленні.

Також у ДСНС нагадали про правила пожежної безпеки:

не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

не паліть у ліжку;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

подбайте про справність печей та обігрівальних приладів.

Нагадаємо, 13 листопада у місті Селідове в Донецькій області сталась пожежа, унаслідок якої загинули двоє людей. Займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку. На місці події надзвичайники знайшли тіла чоловіка та жінки.