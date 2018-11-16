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За рік унаслідок пожеж загинуло майже 1,5 тисячі українців

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 22:59
За рік унаслідок пожеж загинуло майже 1,5 тисячі українців
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Лише минулої доби в Україні загинуло 11 людеq

За поточний рік в Україні унаслідок пожеж загинули 1462 особи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники відмітили, що лише за добу 15 листопада на території України сталась 101 пожежа. У результаті загорянь загинуло 11 людей, серед яких - дитина. Ще 13 українців отримали травми. 

У ДСНС зазначають, що тенденція зростання кількості пожеж у холодну пору року з'являється із початком опалювального сезону.

"Тож, заважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошується у повідомленні.

Також у ДСНС нагадали про правила пожежної безпеки:

  • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
  • не паліть у ліжку;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
  • подбайте про справність печей та обігрівальних приладів.

Нагадаємо, 13 листопада у місті Селідове в Донецькій області сталась пожежа, унаслідок якої загинули двоє людей. Займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку. На місці події надзвичайники знайшли тіла чоловіка та жінки. 

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