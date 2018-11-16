За рік унаслідок пожеж загинуло майже 1,5 тисячі українців

Лише минулої доби в Україні загинуло 11 людеq
За поточний рік в Україні унаслідок пожеж загинули 1462 особи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники відмітили, що лише за добу 15 листопада на території України сталась 101 пожежа. У результаті загорянь загинуло 11 людей, серед яких - дитина. Ще 13 українців отримали травми.
У ДСНС зазначають, що тенденція зростання кількості пожеж у холодну пору року з'являється із початком опалювального сезону.
"Тож, заважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошується у повідомленні.
Також у ДСНС нагадали про правила пожежної безпеки:
Нагадаємо, 13 листопада у місті Селідове в Донецькій області сталась пожежа, унаслідок якої загинули двоє людей. Займання сталося всередині одноповерхового житлового будинку. На місці події надзвичайники знайшли тіла чоловіка та жінки.