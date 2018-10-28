У Дніпропетровській обл. на ходу загорівся пасажирський автобус

Фото: згорівший автобус (dp.dsns.gov.ua)

Внаслідок загорання ніхто не постраждав

У Дніпропетровській області на автошляху Харків - Сімферополь загорівся пасажирський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, повідомлення про загорання автобусу на автошляху Харків - Сімферополь, поблизу селища Вербове Синельниківського району, рятувальники отримали сьогодні, 28 жовтня, о 12:28.

Рятувальники встановили, що під час руху загорівся рейсовий автобус "Еталон". В автобусі знаходилось 10 чоловік, люди покинули автобус самостійно до приїзду рятувальників.

"Вогнем знищено автобус на площі 20 м. кв. Загиблих та постраждалих не має", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області в результаті аварії з пасажирським автобусом загинув чоловік, ще дві особи постраждали. Аварія сталася у суботу, 27 жовтня, о 17:30 на трасі "Чугуїв - Великий Бурлук" в районі селища Печеніги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кривому Розі під час гоночних змагань сталася аварія, в результаті якої постраждали 4 людини.