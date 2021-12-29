Пожежа в лікарні на Прикарпатті: названо попередню причину займання

Причиною пожежі в лікарні у Косівській центральній районній лікарні могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Прокуратура вже розпочала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

"Івано-Франківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора, 28 грудня в Івано-Франківській області в Косівській центральній районній лікарні спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялося про двох жертв.

Додамо, згодом стало відомо, що зросла кількість загиблих в результаті пожежі в лікарні.

За останніми даними, жертвами пожежі стали чотири людини: троє людей загинули внаслідок інциденту, ще один пацієнт помер від коронавірусу.

