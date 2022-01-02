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Плавиться дах, у стінах - тріщини: горить будівля парламенту ПАР

Новость на русском →
Кейптаун, Неділя 02 січня 2022 09:10
Плавиться дах, у стінах - тріщини: горить будівля парламенту ПАР Фото: горить будівля парламенту ПАР (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР. На даху плавиться бітум, в стінах з'явилися тріщини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на News24.

За даними News24, на гасінні пожежі задіяні шість пожежних розрахунків і 36 пожежників.

Район навколо будівлі парламенту оточений. Є ймовірність обвалення.

Розпочато розслідування.

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