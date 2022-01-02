Плавиться дах, у стінах - тріщини: горить будівля парламенту ПАР
Фото: горить будівля парламенту ПАР (twitter.com)
У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР. На даху плавиться бітум, в стінах з'явилися тріщини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на News24.
За даними News24, на гасінні пожежі задіяні шість пожежних розрахунків і 36 пожежників.
Район навколо будівлі парламенту оточений. Є ймовірність обвалення.
Розпочато розслідування.
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40— RB (@RoshBardien) January 2, 2022