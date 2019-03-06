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Пожежу на заводі пластмасових виробів під Дніпром ліквідували


Гасіння тривало більше 9 годин

Спасатели ликвидировали пожар под Днепром на территории завода строительных креплений в селе Камянка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар на площади 3 тыс. м.кв был локализован в 14:27. Потушить огонь спасателям удалось в 17:48.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению было привлечено 69 человек личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Фото: пожар на заводе (dsns.gov.ua)

Напомним, 6 марта в 08:35 в селе Каменка Днепровского района по ул. Маяковского, 74 на территории завода строительных креплений в здании ангара возник пожар.

В ГСЧС заявили, что сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно: пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.

РБК-Украина писало, что 3 марта в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошла крупный пожар в торговых павильонах. Пожар произошел на открытой территории, однако огонь быстро начал перекидываться на торговые павильоны, которые имели общую крышу, поэтому ГСЧС задействовали для тушения пожара дополнительные силы.

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