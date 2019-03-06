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Пожежу на заводі під Дніпром локалізовано на 3 тис. кв. м

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 16:09
Пожежу на заводі під Дніпром локалізовано на 3 тис. кв. м
Фото: пожежа біля Дніпра (dp.dsns.gov.ua)

Жертв і постраждалих в результаті пожежі під Дніпром немає

Рятувальники на площі 3 тис. кв. м локалізували пожежу під Дніпром на території заводу будівельних кріплень в селі Кам'янка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомляється, що жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Попередньо жертв та постраждалих немає. О 14:27 пожежу локалізовано на площі 3 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 69 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що в селі Кам'янка поблизу міста Дніпро горить завод пластмасових виробів. Повідомлення про пожежу в ДСНС надійшло о 8:35 ранку.

У ДСНС заявили, що складність гасіння полягає у великій горючої навантаженні в ангарах, а саме пластикове сировину, обладнання та готова пластикова продукція. Загиблих і постраждалих немає.

Додамо, що 3 березня у Кривому Розі стався велика пожежа у торгівельних павільйонах. Пожежа сталася на відкритій території, проте вогонь швидко почав перекидатися на торгові павільйони, які мають спільний дах, тому ДСНС залучила для гасіння пожежі додаткові сили.

 

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Новини України ФК Дніпропожежа
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