В Кривому Розі горять торговельні павільйони

Фото: місце пожежі (http://dp.dsns.gov.ua)

Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило

В Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні, 3 березня, близько другої години дня сталась масштабна пожежа торговельних павільйонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних подій (ДСНС).

Повідомляється, що рятувальники отримали інформацію про пожежу о 14:24.

"За вказаною адресою направлено чергові відділення 10 та 11 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники встановили, що пожежа трапилась на відкритій території, однак вогонь швидко почав перекидатись на торговельні павільйони, які мають спільний дах, тому ДСНС долучила для гасіння пожежі додаткові сили. Наразі рятувальники встановлюють площу пожежі та продовжують локалізовувати полум’я. На місці пригоди працює 4 одиниці спецтехніки.

"Інформації щодо загиблих та постраждалих осіб немає", - додали в ДСНС.

Фото: місце пожежі (http://dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській обл. під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік. Попередня причина пожежі - необережність під час куріння.