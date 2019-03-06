Під Дніпром горить завод пластмасових виробів

Фото: пожежа біля Дніпра (dp.dsns.gov.ua)

У ДСНС зазначили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах

У селі Кам’янка біля міста Дніпро горить завод пластмасових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що повідомлення про пожежу до ДСНС надійшло о 8:35 ранку.

Фото: пожежа на заводі біля Дніпра

"До Служби порятунку "101" о 8:35 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Маяковського, 74 у селі Кам'янка Дніпровського району горить завод пластмасових виробів. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що горить металевий ангар", - поінформували рятувальники.

Зараз на місці пожежі працюють 10 пожежно-рятувальних автомобілів.

"Складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція. Загиблих та постраждалих немає", - підкреслили у ДСНС.

Відзначається, що вогонь охопив понад три тисячі квадратних метрів території.

Нагадаємо, 3 березня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася велика пожежа в торгових павільйонах.

Зазначалося, що пожежа сталася на відкритій території, проте вогонь швидко почав перекидатися на торгові павільйони, які мають спільний дах, тому ДСНС задіяла для гасіння пожежі додаткові сили.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці лютого рятувальники ліквідували пожежу біля автовокзалу в Полтаві.