Пожежу на заповідних територіях в Чернігівській обл. локалізували

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Рятувальники здійснили 21 скид води

Пожежу на 40 гектарах території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку в Чернігівській області було локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загоряння очерету на території 13,5 га та пожежу лісової підстилки на 40 гектарах території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку локалізовано.

Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 90 чоловік особового складу, 12 одиниць техніки, серед яких літак АН-32П та вертоліт Мі-8. Рятувальники ДСНС здійснили 21 скид води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області сталося загоряння на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку. Пожежою було охоплено 16,5 га очерету. Пізніше полум'я поширилося на 40 га заповідних територій Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.

Як писало РБК-Україна, у Києві 9-10 квітня очікується висока пожежна небезпека. Пожежна небезпека в столиці досягне 4 класу. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Крім того, у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці. В результаті інциденту ніхто не постраждав.