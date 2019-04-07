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У Чернігівській області горять заповідні території

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 18:53
У Чернігівській області горять заповідні території
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Наразі полум'ям охоплено близько 40 гектарів заповідних територій

У Чернігівській області сталося загоряння на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 7 квітня близько 16 години рятувальники отримали повідомлення про загоряння очерету на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку поблизу села Тужар.

Зазначається, що наразі вогонь поширився на площу близько 40 га та продовжує розповсюджуватися на ліс.

"Станом на 17:45 загоряння очерету трьома осередками на площі 16,5 га з розповсюдженням вогню на ліс (83 квартал) Міжрічинського регіонального ландшафтного парку на площі близько 40 га", - розповіли в ДСНС.

Крім того, до гасіння пожежі залучено 55 чоловік особового складу, 11 одиниць техніки, літак АН-32П та вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 9-10 квітня очікується висока пожежна небезпека. Пожежна небезпека в столиці досягне 4 класу. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Як писало РБК-Україна, у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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