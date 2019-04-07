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В Вінницькій області трапилась пожежа на птахофабриці

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 14:07
В Вінницькій області трапилась пожежа на птахофабриці
Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Вогонь було локалізовано на площі 1 тис. квадратних метрів

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у селищі Шпирки Барського району Вінницької області у неділю, 7 квітня, трапилась пожежа на птахофабриці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що пожежа трапилась о 12:20 в окремо стоячій птахофабриці розмірів 100 на 20 метрів. Вже о 12:56 на площі в 1 тис. квадратних метрів пожежу було локалізовано.

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

До гасіння пожежі було залучено 14 чоловік особового складу, а також 40 одиниці спецтехніки ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській обл. загорілась складська будівля Нової Пошти. В "Новій пошті" заявили, що запал відбувся поруч з відділенням, але вогонь перекинувся на складське приміщення, також в компанії заявили, що відшкодують вартість пошкоджених посилок.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини. В ДСНС повідомили, що на місці пожежі виявлено тіла 3-х осіб, з них 2 дитини (батько 1973 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2009 року народження) та постраждало 3 особи, з них 1 дитина (мати 1982 року народження, бабуся 1960 року народження, хлопчик 2017 року народження)

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