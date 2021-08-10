Пожежа з вибухами: у США під час зарядки згоріла Tesla

У Каліфорнії (США) автомобіль Tesla Model S під час зарядки загорівся. Вогонь швидко зростав, перетворившись на пожежу з вибухами, які вибили металеві двері гаража.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Washington Post .

Електрокар 2013 року випуску заряджався вночі в гаражі сімейної пари. Через деякий час Tesla Model S загорілася.

Все почалося з того, що подружжя поставили автомобіль на зарядку після повернення додому ввечері і пішли спати. Приблизно о пів на шосту ранку електрокар надіслав повідомлення про те, що зарядка зупинена.

Через 12 хвилин в будівлі прозвучала пожежна сигналізація. Полум'я швидко перекинулося на ще одну Model S, яка стояв поруч, а потім охопило весь гараж.