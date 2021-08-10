ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежа з вибухами: у США під час зарядки згоріла Tesla

Новость на русском →
Сан-Рамон, Вівторок 10 серпня 2021 12:12
Пожежа з вибухами: у США під час зарядки згоріла Tesla Фото: у США згоріла Tesla (twitter.com/winsontang)
Автор: Анастасія Рокитна

У Каліфорнії (США) автомобіль Tesla Model S під час зарядки загорівся. Вогонь швидко зростав, перетворившись на пожежу з вибухами, які вибили металеві двері гаража.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Електрокар 2013 року випуску заряджався вночі в гаражі сімейної пари. Через деякий час Tesla Model S загорілася.

Все почалося з того, що подружжя поставили автомобіль на зарядку після повернення додому ввечері і пішли спати. Приблизно о пів на шосту ранку електрокар надіслав повідомлення про те, що зарядка зупинена.

Через 12 хвилин в будівлі прозвучала пожежна сигналізація. Полум'я швидко перекинулося на ще одну Model S, яка стояв поруч, а потім охопило весь гараж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Tesla Пожежа
NEWS
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності