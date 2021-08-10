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Пожар со взрывами: в США во время зарядки сгорела Tesla

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Сан-Рамон, Вторник 10 августа 2021 12:12
Пожар со взрывами: в США во время зарядки сгорела Tesla Фото: в США сгорела Tesla (twitter.com/winsontang)
Автор: Анастасия Рокитна

В Калифорнии (США) автомобиль Tesla Model S во время зарядки загорелся. Огонь быстро рос, превратившись в пожар со взрывами, которые выбили металлические двери гаража.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Электрокар 2013 выпуска заряжался ночью в гараже семейной пары. Через некоторое время Tesla Model S загорелась.

Все началось с того, что супруги поставили автомобиль на зарядку после возвращения домой вечером и пошли спать. Примерно в половине шестого утра электрокар прислал извещение о том, что зарядка остановлена.

Через 12 минут в здании прозвучала пожарная сигнализация. Пламя быстро перекинулось на еще одну Model S, которая стоял рядом, а потом охватило весь гараж.

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Соединенные Штаты Америки Tesla Пожар
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