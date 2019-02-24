Пожежу біля автовокзалу у Полтаві загасили

Вогонь повінстю загасили о 21:17

Пожар торговых помещений на бывшей территории Полтавского турбомеханического завода ликвидирован в 21:17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Как отмечается, на месте работало от ГСЧС 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Напомним, около 20:15 спасатели локализовали возгорание в торговых помещениях вблизи рынка "Киевский" и автовокзала в Полтаве. По предварительной информации ГСЧС, пострадавших нет. На месте находятся владельцы торговых точек, которые опасаются мародерства.

РБК-Украина писало, в Полтаве сегодня, 24 февраля, около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на магазин "Обувной Бум!", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок.

Напомним, на горнолыжном курорте во Львовской области ночью, 19 февраля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле "Терем".