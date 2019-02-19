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У Львівській обл. на гірськолижному курорті згорів готель

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 09:42
У Львівській обл. на гірськолижному курорті згорів готель
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Загальна площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів

На гірськолижному курорті у Львівській області сьогодні вночі, 19 лютого, рятувальники ліквідували масштабну пожежу в готелі "Терем". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як повідомляється, пожежа спалахнула 19 лютого о 00:07 у селищі Славське Сколівського району.

Вогонь охопив чотириповерхову будівлю з мансардою готелю Терем. Полум'я прибулим на місце рятувальникам вдалося ліквідувати тільки вранці, о 6:06. Загальна площа пожежі склала 1 тисячу квадратних метрів.

"Жертв і постраждалих немає. В ході гасіння пожежі на свіже повітря виведено 18 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігівській області при пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дитини.

Раніше у Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. Рятувальники з'ясували, що в квартирі стався вибух побутового газу. За попередньою інформацією, витік стався внаслідок розгерметизації газових комунікацій.

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