ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежу біля автовокзалу у Полтаві локалізували

Новини » Політика    24.02.2019 - 20:47
Пожежу біля автовокзалу у Полтаві локалізували
Фото: місце події (poltava.to)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Рятувальники локалізували займання у торгових приміщеннях поблизу ринку "Київський" та автовокзалу у Полтаві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина"

Як зазначається, зараз рятувальники ліквідовують рештки вогню. Залишився дим над магазином "Лідер взуття". Над рештою приміщень диму вже немає. Рух на вулиці Зіньківській залишається перекритим.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за попередньої інформацією ДСНС, потерпілих немає. На місці перебувають власники торгових точок. Кажуть, що побоюється мародерів та жаліється, що їх товар доведеться викинути, оскільки він набрався димом.

Нагадаємо, у Полтаві сьогодні, 24 лютого, близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Попередньо, займання охопило дах. На місці події працює шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок.

РБК-Україна писало, в Одесі вранці, 22 лютого, загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку на вулиці Рішельєвській, в результаті чого було евакуйовано 40 осіб. 

Число жертв пожежі в столиці Бангладеш зросло Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано
Новини України пожежаПолтава
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся