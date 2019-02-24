Пожежу біля автовокзалу у Полтаві локалізували

Фото: місце події (poltava.to)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Рятувальники локалізували займання у торгових приміщеннях поблизу ринку "Київський" та автовокзалу у Полтаві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Як зазначається, зараз рятувальники ліквідовують рештки вогню. Залишився дим над магазином "Лідер взуття". Над рештою приміщень диму вже немає. Рух на вулиці Зіньківській залишається перекритим.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за попередньої інформацією ДСНС, потерпілих немає. На місці перебувають власники торгових точок. Кажуть, що побоюється мародерів та жаліється, що їх товар доведеться викинути, оскільки він набрався димом.

Нагадаємо, у Полтаві сьогодні, 24 лютого, близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Попередньо, займання охопило дах. На місці події працює шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок.

РБК-Україна писало, в Одесі вранці, 22 лютого, загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку на вулиці Рішельєвській, в результаті чого було евакуйовано 40 осіб.