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Пожежа в Старобільську: відкрита справа проти рятувальників

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 10:24
Пожежа в Старобільську: відкрита справа проти рятувальників
Фото з місця інциденту (t.me/denisovaombudsman)

ДБР надасть оцінку діям посадових осіб ДСНС у Луганській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти співробітників Держбюро надзвичайних ситуацій у Луганській області через пожежу в інтернаті Старобільська. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Зазначається, що слідство надасть оцінку діям посадових осіб ДСНС у Луганській області, які попередньо здійснювали нагляд та перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу.

"Кваліфікація: службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, зранку 22 грудня горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. В результаті пожежі загинули четверо людей, троє отримали тілесні ушкодження.

За попередньою версією слідства причиною є несправність електромережі.

Після цього Міністерство соціальної політики ініціювало перевірки всіх підвідомчих установ на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки.

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