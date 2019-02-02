Пожежа на складах у Києві: вогонь охопив 10 тис. кв. м.

Рятувальники продовжують гасіння пожежі

Площадь пожара на территории складских помещений в Деснянском районе Киева достигла 10 тысяч кв. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

По данным спасателей, из-за большого количества горючих материалов в помещениях складов огонь очень быстро распространяется. По состоянию на 17:00 пожаром охвачена территория площадью в 10 тыс. квадратных метров.

"На месте происшествия работает 31 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники и 123 человек личного состава", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара на территории складов на улице Красноткацкой выросла до 8 тысяч кв. метров. В ГСЧС отмечали, что сложность в тушении пожара заключается в отсутствии наружного противопожарного водоснабжения на территории складов.

Пожар на территории складов в Дарницком районе Киева произошел сегодня, 2 февраля, около 12:00. Сначала сообщалось, что огонь охватил 700 кв. м. По состоянию на 14:00 площадь пожара составляла 5 тыс. кв. метров.

Добавим, с начала года, в течение января, на пожарах в Украине погибли 275 человек.