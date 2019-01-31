За місяць на пожежах в Україні загинули 275 людей

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Всього за місяць сталося майже 4 тис. пожеж

З початку року, протягом січня 2019, на пожежах в Україні загинули 275 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Як зазначається, постраждали унаслідок пожеж протягом січня 139 людей. Всього за місяць було зафіксовано 3 957 пожеж, понад 2,7 тисячі випадків сталися у помешканнях громадян.

Також повідомляється, що лише минулої доби вогонь забрав життя одинадцятьох українців.

Рятувальники наголошують - головною причиною виникнення пожеж є власна недбалість громадян.

"Люди опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади. На жаль, таке недбальство щоразу підтверджується сумною статистикою", - наголошують в ДСНС.

РБК-Україна писало, що у миколаївському морському порту на одному з підприємств сталася пожежа у вентиляційній системі.

Крім того, у Одесі рятувальники 30 січня 2019 року загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б.