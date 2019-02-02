Площа пожежі на складах у Києві зросла до 8 тис. кв. м.

Фото: на місці пожежі (ГУ ДСНС в Києві)

Загоряння сталося у одному із складських приміщень

Площа пожежі на території складських приміщень у Деснянському районі Києві зросла до 8 тис. квадратних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві у Facebook.

За словами рятувальників, на території об'єкту із складськими приміщеннями відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, що створює складність для гасіння пожежі.

"Наразі площа пожежі становить 8000 кв. м." – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює 29 одиниць основної та спеціальної техніки та 115 рятувальників.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вулиці Червоноткацькій сталося загорання одної із складських будівель. Спочатку повідомлялося, що вогнем охоплено 700 квадратних метрів. Станом на 14:00 площа пожежі складала 5 тис. кв. м.

Раніше РБК-Україна писало, що 30 січня в Одесі рятувальники загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б.

Додамо, від початку 2019 року, протягом січня, в результаті пожеж в Україні загинули 275 людей.