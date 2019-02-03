Пожежу на складах в Києві ліквідували

Пожежа розпочалася у суботу, 2 лютого, близько 12:00

Пожар на территории складских помещений на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева был ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 14:30 воскресенья, 3 февраля, пожар в складском здании, который началась вчера, 2 февраля, около 12:00, был полностью ликвидирован.

"По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника", - отметили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на территории складских помещений по улице Красноткацкой.

Кроме того, в ГСЧС предупреждали о возможности обвала строительных конструкций, пострадавших в результате пожара в Деснянском районе столицы.

Вчера, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на ул. Красноткацкой загорелось одно из складских помещений. Сначала сообщалось о возгорании площадью в 700 кв. метров. Позже огонь охватил более 10,5 тысяч кв. метров. Отсутствие на территории складов наружного противопожарного водоснабжения создавало сложность в тушении пожара.