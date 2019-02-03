Пожежу на складах в Києві ліквідували

Фото: на місці пожежі (ГУ ДСНС в Києві)

Пожежа розпочалася у суботу, 2 лютого, близько 12:00

Пожежу на території складських приміщень на вулиці Червоноткацькій у Деснянському районі Києва було ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 14:30 неділі, 3 лютого, пожежа в складській будівлі, яка розпочалася вчора, 2 лютого, близько 12:00, була повністю ліквідована.

"За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу на території складських приміщень по вулиці Червоноткацькій.

Крім того, в ДСНС попереджали про можливість обвалу будівельних конструкцій, які постраждали в результаті пожежі в Деснянському районі столиці.

Вчора, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій спалахнуло одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Відсутність на території складів зовнішнього протипожежного водопостачання створювало складність гасіння пожежі.