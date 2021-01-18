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Поліція кваліфікувала пожежу в готелі в Одесі як порушення вимог пожежної безпеки

Понеділок 18 січня 2021 00:11
Поліція кваліфікувала пожежу в готелі в Одесі як порушення вимог пожежної безпеки
Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Загорання триває у готельному комплексі на вулиці Посмітного.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеси.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Раніше місцеві ЗМІ писали, що причиною могла стати несправність проводки у будівлі.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель.

За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

РБК-Україна писало, що вже відомо про двох загиблих та двох постраждалих в результаті пожежі в готелі.

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