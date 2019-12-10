Пожежа в Одесі: плануються виплати сім'ям загиблих і постраждалих

Одноразову грошову допомогу отримають сім’ї осіб, які загинули та особи, які постраждали внаслідок пожежі в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Куцого в Facebook.

Повідомляється, що гроші будуть виділені найближчим часом, виділення коштів покладено на Департамент соціальної та сімейної політики Одеською обласної державної адміністрації.

"Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень. Постраждалі середнього ступіню важкості - 50 тисяч гривень. Постраждалі легкого ступіню важкості - 10 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що всі ті, хто досі знаходиться у лікарнях повністю забезпечені медикаментами, а учбовий процес відновлено з понеділка.

Зазначимо, що на ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень з резервного фонду.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік. Другою версією пожежі є підпал.

Також РБК-Україна писало, що директору коледжу Любові Кочерзі повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.