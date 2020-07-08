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Пожежа в Новій Каховці: підозрюваного відпустили з СІЗО

Нова Каховка, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:57
Пожежа в Новій Каховці: підозрюваного відпустили з СІЗО
Фото: пожежа в Новій Каховці (hr.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Підозрюваного відпустили з-під варти під особисте зобов'язання

Новокаховський міський суд 7 липня обрав запобіжний захід підозрюваному в пожежу в Новій Каховці. Суд відпустив чоловіка з СІЗО під особисте зобов'язання.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Наголошується, що суд задовольнив клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу підозрюваному.

При цьому раніше в поліції Херсонській області повідомили, що просили суд взяти підозрюваного під варту, однак дане клопотання було відхилено.

"У Новій Каховці суд не підтримав подання слідчого і залишив підозрюваного, вчинила масштабна пожежа в житловому будинку поза умов СІЗО", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Новій Каховці Херсонської області 5 липня сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Займання сталося в одній з квартир, після чого вогонь перекинувся на дах будинку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, жителя п'ятого поверху, з-за необережності якого міг статися пожежа - той у стані алкогольного сп'яніння заснув із запаленою цигаркою.

Як повідомляло РБК-Україна, мешканців пошкоджених квартир будинку в Новій Каховці відселили.

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