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Нотр-Дам тимчасово захистять брезентом від дощу

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 17:13
Нотр-Дам тимчасово захистять брезентом від дощу
Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Згодом над зоною Нотр-Дама встановлять велику спеціально побудовану "парасольку" на даху, яка буде захищати споруду під час реконструкції

Архітектори, які зараз працюють над збереженням собору Нотр-Дам де Парі після пожежі, прийняли рішення накрити брезентом постраждалі частини будівлі, щоб уберегти їх від дощів. Про це повідомляє BFM TV.

Сьогодні ввечері у французькій столиці очікуються зливи і навіть грози. Будівля собору, яка частково обвалилася під час пожежі, і так частково затопленак після гасіння вогню.

Архітектори побоюються, що проливні дощі можуть призвести до подальшого обвалення собору. Головний архітектор Нотр-Дама Філіп Вільньов заявив, що встановлення захисного брезенту - "найвищий пріоритет".

"Балки є, брезент прибуває. Альпіністи, тому що це будуть робити альпіністи, і будівельні ліси готові", - заявив він.

Також головний архітектор повідомив, що з часом над зоною Нотр-Дама встановлять велику спеціально побудовану "парасольку" на даху, яка буде захищати споруду під час реконструкції.

Але "парасолька" поки не готова, а загроза дощу занадто серйозна, щоб чекати, тому що прогнози погоди на найближчі дні невтішні.

Нагадаємо, в Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Мерія Парижа прийняла рішення побудувати поруч з постраждалим під час пожежі Нотр-Дам де Парі тимчасовий дерев'яний собор. У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби.

Крім того, в Парижі собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

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