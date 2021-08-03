Пожежа в багатоповерхівці Запоріжжя: постраждалим виплатять по 25 тисяч гривень

"Буде підготовлено проект щодо виділення додаткових грошей на аварійно-відновлювальні роботи. Проект необхідно прийняти на сесії 6 серпня. Кожна постраждала родина отримає 25 тисяч гривень", - сказав він.

Володимир Буряк повідомив, що причиною загоряння стали балони, які на даху залишив підрядник. За його словами, "роботи були завершені о 18:00, а балони були кинуті".

Вказано, що вогонь знищив площу близько 500 квадратних метрів, на ремонт будинку потрібно близько 20 млн гривень.

Згодом міський голова Запоріжжя на своїй сторінці у Facebook заявив, що зустрівся з мешканцями будинку.

"Зробимо все можливе, щоб за півтора - два місяці відновити багатоповерхівку. Всі ремонтні роботи - й в будинку, й у квартирах - будуть виконуватися за кошти бюджету міста", - написав він

Мер підкреслив, що наразі вирішуються питання, що стосуються оцінки заподіяної шкоди, розселення людей у гуртожиток, оперативного відновлення документів, виділення матеріальної допомоги, забезпечення цілодобової охорони будівлі й харчування.

Володимир Буряк зазначив, що провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. В результаті чого було вирішено: