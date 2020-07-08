Пожежі в Луганській області: розглядаються три версії, підтверджено 5 жертв

Національна поліція розглядає три версії виникнення пожежу в Луганській області. В результаті пожежі загинули п'ять осіб.

Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському в оперативному штабі повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначили в поліції, відкрито справу за порушення встановлених правил пожежної безпеки (ст. 270 Кримінального кодексу України).

"Висунуто три версії. Серед основних причин загоряння - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал", - заявив представник поліції.

Як зазначив президент, на даний момент інформація про жертв пожежі може бути не повною.

"Тільки що був доповідь ДСНС, Нацполиции, голови Військово-цивільної адміністрації. Зараз є інформація, що п'ятеро людей (загинуло - ред.). Але поки це не повна інформація. Будемо сподіватися, що більше жертв не буде", - заявив Зеленський.

За словами голови Луганської ВГА Сергія Гайдая, у лікарні нині перебуває 22 людини.

"Але в лікарні тим, які потребують допомоги всього дві людини. Їх з реанімації вже просто перевели в терапію. Справа в тому, що п'ятий загиблий - це буквально 2 години тому знайшли людину. Ми ще не можемо сказати, що на 100% все обстежили. Ще вчора вночі це було небезпечно. Сьогодні йде обстеження від хати до хати ", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомили, що під час гасіння пожежі виявили тіла чотирьох загиблих.

Також РБК-Україна писало, що один з постраждалих в результаті пожежі помер у лікарні.