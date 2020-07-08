Пожежа в Луганській області і пограбування автомобіля "Укрпошти": новини за 7 липня

Колаж РБК-Україна

Масштабна пожежа в Луганській області, МОЗ оновив перелік країн "червоної зони", в Полтавській області підірвали автомобіль "Укрпошти". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 7 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Луганській області розгорілася масштабна лісова пожежа, є жертви

У Луганській області декілька сіл охопила лісова пожежа. Вогнем знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують в лікарні з опіками.

Загоряння сталося відразу у декількох населених пунктах Новоайдарського району. Через сильний вітер та спеку площа пожежі почала швидко збільшуватися.

В ОДА не виключають, що пожежі могли спалахнути внаслідок умисного підпалу, але розглядають й інші версії. Крім того, до гасіння пожеж не можуть залучити авіацію ДСНС, оскільки бойовики не дають згоди на припинення вогню.

Усі подробиці, фото та відео - в матеріалі РБК-Україна.

МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" по коронавірусу: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які відносяться до "червної зони" за показниками по коронавірусу. В оновлений список, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Всього в перелік країн "червоної зони" входять 62 країни. Серед них США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.

В Полтавській області підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти"

У с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.

Поліція встановлює очевидців нападу на автомобіль "Укрпошти" у Полтавській області. За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло-бежевого кольору.

У Зеленського виступили за окремий закон для російської та інших мов

Верховна рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів. Зараз це питання контролюється законом "Про функціонування української мови як державної", який розглядається Конституційним судом України.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. На уточнююче питання Веніславський відповів, що новий закон повинен регулювати в тому числі російську мову.

У Києві затримали одного із кураторів терористів на Донбасі

У Києві затримали українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР". Представники цього "підрозділу" причетні до збиття MH17 над Донбасом.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, диверсант продовжував виконувати завдання російських спецслужб

"Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити ряд терористичних актів та диверсій на підконтрольній уряду території України", - повідомили в ОП.

У нічному клубі Києва на танцполі помер хлопець: заклад працював в карантин

У нічному клубі Києва, який знаходиться на Трухановому острові, помер молодий хлопець. Йому було 27 років. Як повідомляють очевидці, молодий чоловік танцював і раптово впав. Коли приїхала швидка допомога, було вже занадто пізно. Причину смерті поки не повідомляють.

Цікаво, що поліція в клуб в ту ніч навідувалася два рази. Після першого приїзду в закладі вимкнули музику, але як тільки правоохоронці виїхали - вечірка продовжилася. Розважальний заклад оштрафували, так як під час карантину не дозволяється робота клубів. Але це не завадило організаторам продовжити нічний свято.