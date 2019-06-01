Пожежа в таборі мігрантів у Боснії: кількість постраждалих зросла

Фото: пожежа в таборі мігрантів у Боснії (AFP)

Одна людина була госпіталізована

Кількість постраждалих в результаті пожежі у таборі мігрантів Мірал, яка сталася сьогодні у Боснії та Герцеговині перевищила 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними місцевої влади, внаслідок пожежі у таборі мігрантів, який знаходився у місті Велика-Кладуша на північному заході країни, постраждали щонайменше 32 людини. В основному люди постраждали від опіків.

"Пожежа була ліквідована, 32 мігранти отримали поранення, деякі з них після стрибку з другого поверху", - розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, один з постраждалих був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, вранці 1 червня у боснійському таборі мігрантів Мірал, що на північному заході країни, спалахнула пожежа. На момент пожежі, в таборі перебували майже півтисячі мігрантів. Тоді повідомлялося, що внаслідок пожежі постраждали 29 мігрантів.

Як писало РБК-Україна раніше, мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів, які перебували на тонучому дерев'яному човні поблизу узбережжя Мальти. Всіх врятованих було доставлено на берег.

Додамо, біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, які прямували в бік Італії. В результаті інциденту загинули не менше 50 осіб. Врятувати вдалося лише 16 з 70 пасажирів човна.