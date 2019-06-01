ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в таборі мігрантів у Боснії: кількість постраждалих зросла

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 22:02
Пожежа в таборі мігрантів у Боснії: кількість постраждалих зросла
Фото: пожежа в таборі мігрантів у Боснії (AFP)

Одна людина була госпіталізована

Кількість постраждалих в результаті пожежі у таборі мігрантів Мірал, яка сталася сьогодні у Боснії та Герцеговині перевищила 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними місцевої влади, внаслідок пожежі у таборі мігрантів, який знаходився у місті Велика-Кладуша на північному заході країни, постраждали щонайменше 32 людини. В основному люди постраждали від опіків.

"Пожежа була ліквідована, 32 мігранти отримали поранення, деякі з них після стрибку з другого поверху", - розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, один з постраждалих був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, вранці 1 червня у боснійському таборі мігрантів Мірал, що на північному заході країни, спалахнула пожежа. На момент пожежі, в таборі перебували майже півтисячі мігрантів. Тоді повідомлялося, що внаслідок пожежі постраждали 29 мігрантів.

Як писало РБК-Україна раніше, мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів, які перебували на тонучому дерев'яному човні поблизу узбережжя Мальти. Всіх врятованих було доставлено на берег.

Додамо, біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, які прямували в бік Італії. В результаті інциденту загинули не менше 50 осіб. Врятувати вдалося лише 16 з 70 пасажирів човна.

На заводі "Кузня на Рибальському" сталась пожежа У Таїланді в порту стався вибух, десятки постраждалих
Новини України пожежаБосния и ГерцеговинаМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся