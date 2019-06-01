У Боснії сталася пожежа у таборі мігрантів

Фото: табір мігрантів у Боснії (medium.com)

В таборі перебувало майже 500 мігрантів

У Боснії та Герцеговині вранці суботи, 1 червня, спалахнула пожежа у таборі для мігрантів, внаслідок якої постраждали десятки осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, пожежа сталася в таборі Мірал, що знаходиться у північно-західному місті Велика-Кладуша. В результаті пожежі постраждали щонайменше 29 осіб, які перебували в таборі. Загалом, на момент пожежі, в таборі перебували майже півтисячі мігрантів.

За словами представника поліції Але Сілдідіча, всі поранені були госпіталізовані до лікарень у Великій Кладуші та сусідньому місті Біхач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів, які перебували на тонучому дерев'яному човні поблизу узбережжя Мальти. Всіх врятованих було доставлено на берег.

РБК-Україна писало, що біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, які прямували в бік Італії. В результаті інциденту загинули не менше 50 осіб. Врятувати вдалося лише 16 з 70 пасажирів човна.

Крім того, 6 квітня у на кордоні Греції сталися сутички між мігрантами та правоохоронцями. Протестуючі почали кидати у правоохоронців каміння, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.