ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа у київській багатоповерхівці, де загинуло двоє людей, ліквідована

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 00:14
Пожежа у київській багатоповерхівці, де загинуло двоє людей, ліквідована
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Рятувальники евакуювали зокрема трьох дітей, одну з яких направили в Охматдит

Рятувальники Києва ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку, що по Квітневому провулку, 6. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вогонь вдалося ліквідувати о 22:01. Рятувальники перед тим евакуювали 15 людей, з них трьох дітей. Також врятували 4 особи, з них одна дитина, яку направили в Охматдит для обстеження.

"Також під час розвідки в квартирі вогнеборці виявили тіла двох людей... Причина займання наразі встановлюється", - зазначили в ДСНС.

На місці події працювало 10 спецмашин та 27 рятувальників.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у Одесі вранці 20 грудня сталася пожежа у студентському гуртожитку на вулиці Довженка. Як виявилося, загорання сталося в одній з кімнат на площі 1 кв. метр. Ніхто не постраждав.

Раніше, 16 грудня у Оболонському районі столиці зайнялася недобудована висотка житлового комплексу "Бережанський". Густий чорний дим було видно з різних частин міста.

Крім того, 3 грудня в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.

Нацполіція і ДСНС переходять на посилений режим на час свят У Одесі сталася пожежа в студентському гуртожитку
Новини України пожежаДСНСдом
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся