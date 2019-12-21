Пожежа у київській багатоповерхівці, де загинуло двоє людей, ліквідована

Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Рятувальники евакуювали зокрема трьох дітей, одну з яких направили в Охматдит

Рятувальники Києва ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку, що по Квітневому провулку, 6. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вогонь вдалося ліквідувати о 22:01. Рятувальники перед тим евакуювали 15 людей, з них трьох дітей. Також врятували 4 особи, з них одна дитина, яку направили в Охматдит для обстеження.

"Також під час розвідки в квартирі вогнеборці виявили тіла двох людей... Причина займання наразі встановлюється", - зазначили в ДСНС.

На місці події працювало 10 спецмашин та 27 рятувальників.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у Одесі вранці 20 грудня сталася пожежа у студентському гуртожитку на вулиці Довженка. Як виявилося, загорання сталося в одній з кімнат на площі 1 кв. метр. Ніхто не постраждав.

Раніше, 16 грудня у Оболонському районі столиці зайнялася недобудована висотка житлового комплексу "Бережанський". Густий чорний дим було видно з різних частин міста.

Крім того, 3 грудня в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.