Пожежа у Києві: рятувальники попереджають про загрозу обвалу

Фото: на місці пожежі (РБК-Україна)

Наразі пожежу на складах локалізовано

Рятувальники попереджають про можливість обвалу будівельних конструкцій, які постраждали в результаті пожежі на вул. Червоноткацькій у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляють в ДСНС, наразі на місці пожежі спостерігається тління окремими осередками на площі близько 2 тис. квадратних метрів.

"Існує загроза обвалу будівельних конструкцій", - зазначили у відомстві.

За даними ДСНС, інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу на вулиці Червоноткацькій.

У суботу, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій спалахнуло одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Відсутність на території складів зовнішнього протипожежного водопостачання створювало складність гасіння пожежі.