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Пожежу на складах у Києві локалізовано

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 00:17
Пожежу на складах у Києві локалізовано
Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Перевищення шкідливих речовин у повітрі в районі пожежі не зафіксовано

У Києві рятувальники локалізували пожежу на складах, що неподалік станції метро "Лісова". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що локалізувати вогонь вдалося о 23:03 2 лютого. Наразі площа загорання склала близько 10500 кв. м.

"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми", - зазначили в ДСНС.

На місці події працюває 35 одиниць основної та спецтехніки та 137 рятувальників. За даними ДСНС, інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

 

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, об 11:52 рятувальникам Києва надійшло повідомлення про пожежу в чотириповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69 у Деснянському районі столиці. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

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