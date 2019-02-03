Пожежу на складах у Києві локалізовано

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Перевищення шкідливих речовин у повітрі в районі пожежі не зафіксовано

У Києві рятувальники локалізували пожежу на складах, що неподалік станції метро "Лісова". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що локалізувати вогонь вдалося о 23:03 2 лютого. Наразі площа загорання склала близько 10500 кв. м.

"Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин. Стан повітря в межах норми", - зазначили в ДСНС.

На місці події працюває 35 одиниць основної та спецтехніки та 137 рятувальників. За даними ДСНС, інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється.

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, об 11:52 рятувальникам Києва надійшло повідомлення про пожежу в чотириповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69 у Деснянському районі столиці. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.