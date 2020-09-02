ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пожежу в Харківській області гасять понад 200 рятувальників, залучена авіація

Харківська область, Середа 02 вересня 2020 19:51
Пожежу в Харківській області гасять понад 200 рятувальників, залучена авіація
Фото з місця події (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У середу, 2 вересня, пожежe в Харківській області гасять понад 200 рятувальників, залучена авіація. Президент Володимир Зеленський запевняє, що ситуація знаходиться на контролі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави провів нараду з відповідними службами щодо пожеж в Харківській області.

"Для подолання вогню в лісах нині працюють пожежники та рятувальники: до гасіння залучено понад 200 осіб особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 і вертоліт Мі-8... Зараз ситуація знаходиться на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", - цитує слова Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Зеленський зібрав термінову нараду з приводу лісових пожеж у Харківській і Луганській областях; за останніми даними, площа пожежі складає 400 гектарів, з них 100 га - верхова пожежа.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Крім цього, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху та спеку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир Зеленськийпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся