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Пожежа в Харківській області: поліція відкрила справу

Автор: РБК-Україна

Слідчі Міністерства внутрішніх справ України відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі поблизу села Клугино-Башкирівка Харківської області. Справу відкрито за статтею умисне знищення або пошкодження майна.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

При цьому наголошується, що санкції статті передбачають від трьох до десяти років позбавлення волі.

Крім того, у відомстві повідомили, що в цей час постраждалих громадян немає, триває ліквідація займання.

Особовий склад трьох територіальних підрозділів поліції забезпечує громадський порядок і регулює дорожній рух поблизу місця пожежі.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області спалахнула масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка.

Крім того, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку

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