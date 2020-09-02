Пожар в Харьковской области: полиция открыла дело

Следователи Министерства внутренних дел Украины открыли уголовное производство по факту пожара вблизи села Клугино-Башкировка Харьковской области. Дело отрыто по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
При этом отмечается, что санкции статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время пострадавших граждан нет, продолжается ликвидация возгорания.
Личный состав трех территориальных подразделений полиции обеспечивает общественный порядок и регулирует дорожное движение вблизи места пожара.
Напомним, сегодня в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар вблизи села Клугино-Башкировка.
Кроме того, в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.