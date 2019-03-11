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Пожежу вантажівки з гумдопомогою для Венесуели спровокували опозиціонери, - NYT

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 04:10
Пожежу вантажівки з гумдопомогою для Венесуели спровокували опозиціонери, - NYT

Один з учасників опозиційного мітингу кинув "коктейль Молотова"

Дії учасників опозиційного руху Венесуели стали причиною пожежі однієї з вантажівок, в якій перебувала гуманітарна допомога для країни. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє американське видання, причиною загоряння вантажного автомобіля з гуманітарною допомогою став "коктейль Молотова". Пляшку з горючою сумішшю кинув один з прихильників опозиції. Відзначимо, інцидент стався 23 лютого на кордоні з Колумбією, коли відбувалися зіткнення активістів з поліцією.

Провівши аналіз відеоматеріалів, журналісти з'ясували, що один з прихильників венесуельських опозиціонерів кинув у бік поліції "коктейль Молотова". Однак, активіст промахнувся і пляшка потрапила в вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, під час сутичок цивільного населення і армії Венесуели на прикордонних пунктах з Колумбією і Бразилією загинули щонайменше двоє людей.

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