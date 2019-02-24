У Венесуелі загинули двоє протестувальників

Фото: зіткнення поліції і протестувальників у Венесуелі (з відкритих джерел)

Також були спалені три вантажівки з гуманітарною допомогою для країни

Під час сутичок цивільного населення і армії Венесуели на прикордонних пунктах з Колумбією і Бразилією загинули щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зіткнення відбулися в південному місті Санта-Єлена-де-Уайрен, недалеко від кордону з Бразилією. Наголошується, що також під час сутичок було спалено три вантажних автомобіля, які везли гуманітарну допомогу.

За даними правозахисної групи Penal Forum, зафіксовано щонайменше 29 поранених людей. Війська і бронетехніку на кордоні дав наказ розгорнути чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро. Таким чином він намагається не пропустити поставку в країну гуманітарної допомоги, яку передало міжнародне співтовариство в підтримку народу і опозиційному лідеру Хуану Гуайдо.

Нагадаємо, 23 лютого на кордоні Венесуели і Куби виникли сутички між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо. Силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Пізніше Ніколас Мадуро заявив, що розриває дипломатичні відносини з Кубою, оскільки вважає, що вона допомагає постачати до Венесуели не гуманітарну допомогу, а зброю.

Вибори президента у Венесуелі відбулися в травні 2018 року. За даними ЦВК країни, чинний президент Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів. Однак опозиція бойкотувала вибори, заявивши про фальсифікації і диктатуру Мадуро.

У країні почалися масові протести проти Мадуро, після чого голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія і окремий країни Латинської Америки підтримали Гуайдо і заявили, що очікують позачергових виборів глави держави.